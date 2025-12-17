Milošević (SSP): Bez posla 1.900 radnika Leonija u Malošištu, zašto ih Vučić nije obišao

Poslanice Stranke slobode i pravde (SSP) i predsednice Gradskog odbora SSP Niš Jelena Milošević izjavila je danas da je zatvorena fabrika Leoni u Malošištu, a 1.900 ljudi je ostalo bez posla.

„Otpuštanja su bila u etapama, a poslednja i najveća grupa radnika otpuštena je pre nekoliko dana. Među njima ima ljudi iz Doljevca, Niša, Žitorađe, Leskovca… I ti ljudi nisu zbrinuti, preko 80 odsto njih je bez posla“, navela je u saopštenju Milošević.

Ona je upitala zašto predsednik države Aleksandra Vučić nije otišao do Leonija „da svečano zatvori fabriku i stavi katanac, kao što je svečano i otvorio“.

„Bio je na 10 minuta od fabrike, bliže mu je bilo Malošište nego Gadžin Han na primer. Dva dana je obitavao u Nišu i okolini, za sve je imao vremena sem da svečano zatvori fabriku i da objasni tim ljudima od čega će da žive, da plaćaju račune, hrane decu…“, navela je Milošević.

Ocenila je da jug Srbije „prva žrtva naprednjačke propagandne politike“.

„Sada je već preko 4.500 ljudi na jugu Srbije ostalo bez posla samo u ovoj godini jer je leskovački Aptiv otpustio 500 radnika prethodnih dana, a samo 200 novih radnih mesta je otvoreno. Ljudi ostaju bez posla u tišini, bez medija, slikanja i pompeznih medijskih naslova. I to je slika juga Srbije odakle ljudi odlaze trbuhom za kruhom“, upozorila je Milošević.

(Beta)

