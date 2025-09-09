Mineco pozvao studente Rudarsko-geološkog fakulteta da konkurišu za stipendije Evro za znanje

Kompanija „Mineco“ je pozvala studente Rudarsko-geološkog fakulteta da konkurišu za stipendije fondacije „Evro za znanje“, saopšteno je danas.

U saopštenju piše da je ta kompanija jedan od najvećih investitora u rudarstvu na Zapadnom Balkanu, te da i ove godine nastavlja da ulaže u obrazovanje budućih stručnjaka Rudarsko-geološkog fakulteta, kroz saradnju sa fondacijom „Evro za znanje“.

Konkurs za stipendije namenjen je studentima koji započinju četvrtu godinu studija, a prednost pri prijavi imaju kandidati sa smera Geologija – ILMS (modul Ekonomska geologija), kao i sa smerova Rudarsko inženjerstvo – moduli Podzemna eksploatacija, Priprema mineralnih sirovina i Površinska eksploatacija.

Fondacija će, za školsku 2025/26. dodeliti ukupno 12 stipendija u iznosu od po 120.000 dinara, od kojih su dve, na inicijativu kompanije „Mineco“, posebno namenjene studentima završne godine osnovnih studija RGF-a.

Stipendije su nepovratne i isplaćuju se u deset jednakih mesečnih rata, piše u saopštenju.

„Mineco“ već deset godina dosledno ulaže u obrazovanje mladih stručnjaka, a mnogim dosadašnjim stipendistima pružena je prilika da obave stručnu praksu u rudnicima kompanije u Srbiji, povežu se sa iskusnim inženjerima i steknu kontakte od značaja za razvoj profesionalne karijere.

Za prijavu je potrebno dostaviti: molbu u slobodnoj formi, potvrdu o upisanoj godini studija sa prosekom ocena, dokaze o primanjima roditelja za poslednja tri meseca (ili potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje ukoliko nisu zaposleni), kao i eventualna priznanja i nagrade sa takmičenja.

Dokumentacija se šalje isključivo poštom na adresu fondacije: Evro za znanje, Olge Grbić 5, 31260 Kosjerić.

Rok za prijavu je 5. oktobar, a rezultati će biti objavljeni krajem meseca na sajtu Fondacije.

Detaljne informacije o konkursu dostupne su na sajtu www.evrozaznanje.rs.

Kompanija „Mineco“ je međunarodna grupa kompanija specijalizovana za trgovinu obojenim metalima i rudnim koncentratima, sa ciljem da obezbedi resurse neophodne za prelazak na ekološki održive osnove.

Sa snažnim fokusom na globalnu borbu protiv klimatskih promena, kompanija razvija projekte na četiri kontinenta – u Evropi, Aziji, Africi i Severnoj Americi.

(Beta)

