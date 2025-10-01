Minhen: Zatvoren ulaz na Oktoberfest, sumnja se da je požar u stambenoj zgradi podmetnut

Nemačka policija zatvorila je danas ulaze na Oktoberfest, najveći svetski festival piva, zbog opasnosti od bombaškog napada nakon što je u Minhenu izbio požar u stambenoj zgradi, za koji se sumnja da je bio podmetnut, saopštili su gradski zvaničnici.

U eksploziji i požaru u zgradi, koji je izbio rano jutros, poginula je najmanje jedna osoba, a policija tvrdi da je deo zgrade namerno zapaljen tokom kućne rasprave.

Nije utvrđeno da li je žrtva incidenta podmetnula požar, a jedna osoba se vodi kao nestala.

Specjializovani timovi pozvani su na mesto incidenta da deaktiviraju zamke koje bi mogle da sadrže eksplozive, saopštila je policija.

Zvaničnici su otkrili dojavu o bombi na Oktoberfestu u pismu navodnog počinioca, a policija je pretražila izložbeni prostor festivala u potrazi za drugim eksplozivnim napravama i zamolila radnike da ga napuste.

Festival bi, prema navodima zvaničnika, trebalo da bude zatvoren do oko 17 časova.

Mediji su preneli da je u vreme eksplozije došlo i do pucnjave, što policija nije potvrdila.

Policija je ranije danas saopštila da eksplozija u stambenoj zgradi verovatno nije povezana sa Oktoberfestom.

Oktoberfest je 1980. bio na meti smrtonosnog neonacističkog napada, kada je u bombaškom napadu poginulo 13 ljudi, uključujući troje dece i napadača, studenta Gundolfa Kelera, pristalicu zabranjene krajnje desničarske grupe.

(Beta)

