Minić: Niko ozbiljan u svetu više ne veruje Vučiću, Brisel ipak neće dići ruke od Srbije

Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji izjavila je da po svemu sudeći nema više nijednog značajnog međunarodnog aktera koji ima poverenje u predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ona je, u intervjuu za list Nova, navela da francuski predsednik Emanuel Makron, sa kojim se Vučić sastao ove sedmice, neće biti njegova poslednja linija odbrane u Evropskoj uniji (EU).

„Ne verujem da bi predsednik Makron prihvatio takvu visoko zahtevnu ulogu u EU. Kada se pokaže da je neki sklopljeni aranžman, uz svu dobru volju, neizvodljiv, ili da mu prete drastična pogoršanja političkog, pravnog ili institucionalnog okruženja u kome treba da se odvija, tu ‘strateški partneri’, ‘pravoslavna bratstva’ i ‘čelična prijateljstva’ vrlo lako odstupaju i pucaju“, navela je Minić.

Ona je istakla da Brisel neće dići ruke od Srbije, prvenstveno zbog geopolitičkih razloga.

„Iz tih razloga Crna Gora i Albanija su dobile ogroman podstrek da ubrzaju proces pristupanja, u čemu su vlasti i građani visoko saglasni. Zaokružuje se Jadransko more“, rekla je Minić.

Dodala je „ostali na Zapadnom Balkanu koji nemaju izlaz na more su trenutno sekundarni, ali Srbija je u ovim malim ralacijama dovoljno velika da napravi velike probleme, pogotovo ako dođe do nasilnog rušenja teško uzdrmane strukture gotovo jednopartijske vlasti“.

(Beta)

