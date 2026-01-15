Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Premijer Republike Srpske (RS) Savo Minić (SNSD) je danas potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera Republike Srpske i da ga je vršiteljka dužnosti predsednika RS Ana Trišić Babić obavestila da će on ponovo biti predložen za mandatara za sastavljanje nove entitetske vlade.

Minić je novinarima u Banjaluci rekao da je podneo ostavku radi rekonstrukcije sadašnjeg sastava Vlade RS kojom bi se „obezbedila stabilnost i sigurnost za građane RS“.

Minić nije hteo da kaže koji će ministri biti zamenjeni, navodeći da će ih biti nekoliko.

On je osporio pravo Ustavnog suda BiH da odlučuje o legitimitetu Vlade RS rekavši da vlasti RS to neće dozvoliti.

Kazao je da je njegova odluka da vrati mandat premijera, a potom ponovo bude imenovan za mandatara za sastavljanje Vlade RS bila „institucionalni odgovor vlasti“ tog entiteta BIH na političke pritiske.

Minić je rekao da donete odluke njegove Vlade ne može dovesti u pitanje bilo kakva odluka Ustavnog suda BiH.

“Takođe, nećemo dozvoliti nijednom stranom faktoru da utiče na nas i nijedan dan nećemo biti u bilo kakvom pravnom vakuumu“, kazao je on.

Minić je kazao da vlast RS radi sve što je u njenoj moći da bi „skinula okove sa RS koje joj sve vreme stavljaju“, a „mi hoćemo da izađemo iz te priče“.

Minić je dao ostavku nekoliko dana pred najavljenu sednicu Ustavnog suda BiH o apelaciji grupe bošnjačkih poslanika u parlamentu BiH koji matraju da nije bio legalan prvobitni izbor Minića za mandatara za sastavljanje Vlade RS.

Narodna skupština RS je 2. septembra 2025. godine izabrala novu entitetsku Vladu, s Minićem na čelu.

Mandat za sastav nove vlade Miniću je dao Milorad Dodik, mada mu je Centralna izborna komisija BiH (CIK) BiH početkom avgusta prošle godine oduzela mandat predsednika RS po osnovu presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Minić je danas rekao i da smatra da su „završeni“ vanredni izbori za predsednika RS, da je pobednik tih izbora kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan i ocenio da je zato „nečuvena“ odluka Centralne izborne komisije BiH (CIK) da zbog neregularnosti ponovi te izbore na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova.

Minić je odbacio sve navode o neregularnosti glasanja na tim biračkim mestima, optuživši CIK da je takvu odluku donela „da bi izazvala političku krizu u RS“.

Ako se ponište glasovi na tih 136 biračkih mesta, kandidat opozicije Branko Blanuša ima prednost od oko šest hiljada glasova pred Karanom.

(Beta)

