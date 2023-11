Ministarka: O izgledu Memorijalnog centra u OŠ Vladislav Ribnikar odlučivaće roditelji i stručnjaci

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da će o izgledu budućeg memorijalnog centra u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, u kojoj je početkom maja ubijeno devet učenika i radnik obezbeđenja, odlučivati roditelji i „stručnjaci“.

Ona je kazala da postoji „opredeljenje“ da takav centar bude izgrađen na mestu masovnog ubistva za koje je optužen 14-godišnji učenik te škole i dodala da se mora naći način da roditelji ubijene dece budu uključeni u donošenje odluka.

„Ne samo da ima izgleda da će biti izgrađen, već je to opredeljenje, ali idejno i kako će tačno izgledati taj memorijalni centar, to će odlučivati roditelji sa stručnjacima odnosno sa onima koji su najkompetentniji da se svima u svetu pošalje poruka da se takav užas više nikada i nigde ne dogodi“, rekla je ministarka posle dodele ugovora školama o finansijskoj podršci učeničkim zadrugama.

Upitana kada će Memorijalni centar biti izgrađen, ministarka je rekla da je to „kompleksno“ pitanje i da odluke ne mogu biti donošene brzo.

„Razgovarala sam sa ambasadorkom Norveške jer kao što znate oni su imali sličnu tragediju i pitala sam kada će oni napraviti memorijalni centar i kojom dinamikom je to išlo. Ni nakon 12 godina nisu to uradili jer treba spojiti neophodnost sećanja na nevine žrtve s jedne strane a sa druge strane biti podrška porodicama i roditeljima. Vrlo je to slojevito, ali Vlada stoji iza toga da ćemo negovati sećanje na tu decu“, rekla je Đukić Dejanović.

Ugovori o finansijskoj podršci učeničkim zadrugama, vredni 12 miliona dinara, dodeljeni su direktorima 36 osnovnih škola iz cele Srbije.

(Beta)

