Ministri spoljnih poslova Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi obeležili 30. godišnjicu

Ministri spoljnih poslova Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) obeležili su danas sastankom na marginama sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, 30. godišnjicu saradnje.

Sastanak su organizovali Savet za regionalnu saradnju (RCC) i Bugarska kao predsedavajuća SEECP-om.

Akcenat sastanka bio je na na budućnosti s ciljem da se zajednički prioriteti pretoče u konkretne rezultate za ceo region.

„Nakon trideset godina Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi je i dalje naša najreprezentativnija politička platforma, a RCC je tu da nastavi pretvarati duh saradnje u konkretne rezultate koje ljudi mogu da osete. To znači udvostručavanje napora da se ostvare praktični rezultati, uključujući pametniju povezanost, bolje veštine i zeleniji rast, praćeni poverenjem i sigurnošću. Naši građani žele dokaze, a ne obećanja“, rekao je generalni sekretar RCC Amer Kapetanović.

Sagovornici su razmenili mišljenja o jačanju regionalne stabilnosti i sigurnosti, ubrzavanju zelene i digitalne transformacije i pretvaranju zajedničkih prioriteta u konkretne rezultate za građane. Istakli su značaj otpornosti kroz transformaciju i potrebu za praktičnim rezultatima usmerenim na građane, saopšteno je iz RCC.

Tokom posete SAD, Kapetanović je ranije ove sedmice u Njujorku potpisao Pismo namere sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, pomoćnicom administratora UNDP-a i direktorkom Regionalnog ureda UNDP-a za Evropu i Zajednicu nezavisnih država

Ivanom Živković, kojim se uspostavlja okvir za jačanje i strukturiranje saradnje u funkciji podrške upravljanju, održivom razvoju i otpornosti širom Jugoistočne Evrope.

Kapetanović je učestvovao i na sastanku ministara spoljnih poslova Jadransko-jonske inicijative. Posetu SAD-u će nastaviti u Vašingtonu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com