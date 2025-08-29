Ministri spoljnih poslova Srbije i Japana razgovarali u Tokiju

Ministri spoljnih poslova Srbije i Japana, Marko Đurić i Takeši Ivaja (Takeshi Iwaya), razgovarali su danas u Tokiju o jačanju bilateralnih odnosa, saopšteno je u Beogradu.

Đurićevoi ministarstvo je prenelo da je on „izrazio posebno zadovoljstvo što se posle 16 godina realizuje poseta šefa srpske diplomatije Tokiju“, i izrazio uverenje da će „i predstojeće posete Japanu na visokom nivou učvrstiti istorijske veze“ i „doprineti dodatnom povezivanju u svim oblastima od zajedničkog interesa“.

Ministar je rekao da je Japan jedan od strateških ekonomskih partnera Srbije, da je sve dinamičnija trgovinska razmena i sve veći priliv japanskih investicija u Srbiju i pozdravio to što postoji obostrani interes za zaključivanje Sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Đurić je podsetio da je Japan nesebično pružao Srbiji solidarnost i pomoć za šta je „srpski narod veoma zahvalan“ i preneo zahvalnost Srbije jer je Japan zvanično potvrdio učešće na Specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu.

(Beta)

