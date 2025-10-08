Mir u Pojasu Gaze na vidiku, Tramp možda za vikend na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Tramp najavio je u sredu moguću posetu Bliskom istoku ovog vikenda, dok se u Egiptu četvrti dan vode pregovori u pokušaju postizanja sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze gde Izrael ratuje protiv palestinskog pokreta Hamas.

Egipatski predsednik Abdel Fatah el-Sisi izvestio je o „veoma ohrabrujućim“ znacima u vezi sa indirektnim pregovorima Hamasa i Izraela i rekao da je pozvao američkog predsednika da „prisustvuje potpisivanju“ ako se postigne sporazum.

Kao znak intenzivnog pritiska da se pregovori zaključe, Trampovi izaslanici – premijer Katara Mohamed bin Abdulrahman Al-Tani i šef Obaveštajne službe Turske Ibrahim Kalin, poslati su u turistički grad Šarm el-Šeik, gde su pregovori.

U Vašingtonu, Tramp je naznačio da sporazum o prekidu vatre „izgleda da je vrlo blizu“ i da će otputovati na Bliski istok „možda pred kraj nedelje, možda baš u nedelju“.

„Videćemo, ali postoji velika šansa da će se to dogoditi. Pregovori napreduju veoma dobro“, rekao je on. „Verovatno ćemo krenuti u nedelju, možda u subotu“.

Na osnovu Trampovog plana, pregovori pokrenuti u ponedeljak, održavaju se dve godine od početka rata u Pojasu Gaze, izazvanog napadom palestinskog islamističkog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Izraelska vojska i sada nastavlja smrtonosno bombardovanje po izgladnjeloj, opkoljenoj i razorenoj palestinskoj teritoriji, kaže njena Služba civilne zaštite.

Trampov izaslanik Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner su u Šarm el Šeiku.

Američki izaslanici su došli „sa jakim mandatom predsednika Trampa da okončaju rat“, po rečima Sisija, predsednika Egipta.

Delegacije Islamskog džihada i Narodnog fronta za oslobođenje Palestine (NFOP) trebalo je da se pridruže delegaciji Hamasa u Egiptu u sredu uveče, rekao je jedan lider Islamskog džihada.

Trampov plan, objavljen 29. septembra, predviđa prekid vatre, razmenu talaca koje je Hamas oteo tokom napada 7. oktobra, za zatvorene Palestince koje drži Izrael, kao i postepeno povlačenje izraelske vojske iz Gaze i razoružanje Hamasa.

Hamas i Netanjahu su rekli da podržavaju plan, ali nekoliko tačaka ostaje nerešeno.

„Posrednici ulažu velike napore da uklone sve prepreke sprovođenju raznih faza primirja i preovladava duh optimizma“, rekao je za AFP Taher el Nunu, lider Hamasa koji je učestvovao u diskusijama.

Dodao je da je njegov pokret razmenio sa Izraelom „spiskove zatvorenika (Palestinaca) koji treba da budu pušteni“. A prema izvoru bliskom Hamasu, „izraelska strana je predstavila početne mape u vezi sa povlačenjem svojih trupa“.

Dan ranije, glavni pregovarač Hamasa, Halil el Haja, izjavio je da taj pokret „ne veruje“ Izraelu i zahtevao je „garancije“ Trampa da će se rat u Gazi „završiti jednom za svagda“.

U odgovoru na Trampov plan Hamas je pristao da oslobodi taoce, ali je zahtevao kraj izraelske ofanzive i potpuno izraelsko povlačenje iz Gaze. Nije pomenuo sopstveno razoružanje, ključnu tačku predloga.

Netanjahu je rekao da podržava plan, ali je naglasio da će njegova vojska ostati u većem delu Gaze i ponovio da Hamas mora biti razoružan.

U kontekstu ovih očekivanja, krajnje desničarski izraelski ministar, Itamar Ben Gvir, posetio je kompleks džamija u Jerusalimu izazivajući gnev Hamasa i nekoliko arapskih država. „Molim se samo da naš premijer dozvoli potpunu pobedu u Gazi, kako bi se uništio Hamas, uz Božju pomoć, i vratili taoci“, rekao je Ben Gvir koji se protivi svakom sporazumu sa palestinskim pokretom.

Meseci napora posrednika – Katara, Egipta i Sjedinjenih Država, do sada nisu uspeli da postignu trajno primirje u Gazi.

Dva prethodna primirja, u novembru 2023. i početkom 2025. godine, omogućila su povratak talaca ili tela zarobljenika u zamenu za palestinske zatvorenike, pa propala.

Napad 7. oktobra 2023. rezultirao je smrću 1.219 ljudi, uglavnom civila. Od 251 osobe kidnapovane tog dana, 47 je i dalje talac u Gazi, od kojih je 25 mrtvo, po navodima vojske Izraela. Kao odgovor na napad, Izrael je pokrenuo vojnu kampanju koja je opustošila palestinsku teritoriju i po podacima Ministarstva zdravlja Hamasa izazvala smrt više od 67.183 ljudi, uglavnom civila.

UN su proglasile stanje gladi u delovima Gaze, a njihovi istražitelji tvrde da Izrael tamo vrši genocid. Izrael odbacuje obe tvrdnje.

(Beta)

