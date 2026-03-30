Mirović Vukadinović (Mladi Kule): Izbori moraju biti ponovljeni najmanje na tri biračka mesta

Kandidatkinja za odbornicu s liste "Glas mladih opštine Kula" Jasmina Mirović Vukadinović izjavila je danas da zbog utvrđenih nepravilnosti izbori u toj opštini moraju biti ponovljeni na najmanje tri biračka mesta.

Mirović Vukadinović je agenciji Beta kazala da je lista „Glas mladih opštine Kula“ zadovoljna ostvarenim rezultatom, ali i da se očekuje da Opštinska izborna komisija poništi glasanje na nekoliko biračkih mesta gde su zabeležene nedopustive nepravilnosti.

„Biće ponovljeni izbori na minimum tri biračka mesta. Naši kontrolori u Kuli, Crvenki, Liparu i drugim mestima su zabeležili ‘bugarske vozove’ i fotografisanje glasačkih listića. U Liparu je organizovano glasalo 20 ljudi koji ne žive na teritoriji opštine Kula i koje nikad niko video nije, dok na dva biračka mesta nisu postojali kontrolni listići“, kazala je.

Dodala je da je u Crvenki ispred četri biračka mesta otkriveno kako aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) daju novac glasačima.

Ona je istakla da su pristalice SNS-a juče ceo dan pokušavale da sprovedu krađu na skoro svim biračkim mestima, ali da su ih u tome sprečili mobilni timovi liste „Glas mladih opštine Kula“.

„Bili su užasni pritisci na birače. Na ulicama je bio veliki broj SNS batinaša u crnim kapuljačama. U Crvenki nisu dozvoilili da izborni materijal, po završetku glasanja, iznesemo s biračkih mesta. Krađu epskih razmera smo sprečili uz pomoć građana, koji su juče došli u Kulu iz cele Vojvodine i Srbije da nam pomognu. Dali smo sve od sebe da sačuvamo izbornu volju građana i pružimo otpor pristalicama naprednjaka koji su po svaku cenu i na sve moguće načine hteli da pokradu izbore na svim biračkim mestima“, naglasila je Mirović Vukadinović.

Navela je da su naprednjaci juče u Kulu doveli batinaše iz drugih gradova koji su maskirani „defilovali“ u desetinama automobila bez registarskih tablica.

„Zbog tih batinaša policija je u kordonu morala da obezbeđuje odnošenje glasačkih kutija u Opštinsku izbornu komisiju“, rekla je.

Mirović Vukadinović je kazala da se danima pre izbora osećalo da će lista „Glas mladih opštine Kula“ da ostvari izbornu pobedu.

„Većina stanovnika nam je dala podršku. Bilo je potrebno da sprečimo izbornu krađu. Uradili smo, zajedno s građanima, sve što je bilo u našoj moći. Bili smo organizovani kao vojska, od kontrolora, posmatrača, mobilnih timova… Hvala svima koji su se juče borili da se sačuva izborna volja u Kuli“, zaključila je Mirović Vukadinović.

Nakon obrađenih svih biračkih mesta u Kuli, lista vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke (SNS) osvojila je 11.796 glasova i 19 mandata, što je 51,35 odsto važećih glasačkih listića, dok je studentska lista „Glas mladih opštine Kula“ osvojila 11.327 glasova, odnosno 48,65 odsto i imaće 18 mandata.

Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta.

Razlika između SNS-a i drugoplasirane liste koju su predvodili studenti je 469 glasova, dok je nevažećih listića bilo 427.

Koaliciju oko SNS-a činili su još i Socijalistička partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara, Srpska radikalna stranka i Zajednica Srba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com