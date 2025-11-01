Misija OEBS izrazila saučešće povodom godišnjice pada nadstrešnice, ukazala na vladavinu prava

Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji je u današnjem saopštenju izrazila saučešće povodom godišnjice pogibije od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu i ukazala na značaj vladavine prava.

„Danas kada obeležavamo godišnjicu od tragičnog urušavanja nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u kojem je 16 osoba izgubilo život, izražavamo iskreno saučešće dok se sećamo žrtava i saosećamo sa njihovim porodicama i voljenima u mirnoj žalosti“, piše u saopštenju objavljenom na Instagramu.

„U ovom tužnom trenutku, Misija OEBS-a u Srbiji ostaje posvećena saradnji sa institucijama i civilnim društvom, sa ciljem zaštite prava građana i podrške vladavini prava i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda“ piše na kraju saopštenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com