Miting SNS u Beogradskoj areni, ispred veći broj štandova i šatora

Predizborni miting "Za Srbiju, za našu porodicu" koji vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) organizuje u Beogradskoj areni, počeo je danas oko 16 časova muzičkim programom na kome će nastupati uglavnom izvođači narodne muzike.

Miting se održava uoči redovnih lokalnih izbora, zakazanih za nedelju, 29. mart, u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kuli, Knjaževcu, Kladovu, Majdanpeku, Lučanima, Smederevskoj Palanci i Smederevu.

Saobraćaj oko Beogradske arene je zatvoren, a naprednjaci su u Bulevaru Zorana Đinđića, kao i na samom platou ispred arene, postavili veliki broj šatora i štandova sa hranom i pićem, gde je takođe prisutan veliki broj pristalica SNS.

Kako se može videti na pojedinim slikama koje kače korisnici na društvenim mrežama, oko Beogradske arene i prostora na kom se nalaze pristalice SNS, postavljena je i visoka ograda, a autobusi kojima su pristalice SNS dolazile na skup iz različitih delova Srbije, parkirani su u više delova Novog Beograda.

Predsedik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je u petak da će na skupu biti organizovan i zabavni i politički program, kao i da je planirano predstavljanje njihovog programa „Srbija, naša porodica“ za lokalne izbore 29. marta, ali i programa „Srbija 2030-2035“ koji je ranije predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pojedine opozicione stranke iznele su tvrdnje da je i ovog puta vršen pritisak na zaposlene u javnim preduzećima da prisustvuju današnjem mitingu SNS, nekima i po cenu otkaza ili neprodužavanja ugovora, dok Vučević i Vučić sa druge strane odbacuju takve tvrdnje, navodeći da niko nije primoran da prisustvuje njihovim skupovima.

Na skupu bi, kako prenose mediji, trebalo da se obrate upravo Vučić i Vučević, kao i kandidati na listama vladajuće koalicije za lokalne izbore.

(Beta)

