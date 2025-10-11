Mitrović (SSP): Opozicija se bori na svim frontovima, izlazak iz skupštine nosi velike posledice

Opozicioni narodni poslanici političku borbu vode na svim frontovima na kojima mogu destabilizovati aktuelnu vlast, između ostalog i u parlamentu, a potpuno povlačenje iz skupštine – što se povremeno traži od opozicije – nosi velike institucionalne posledice, izjavio je generalni sekretar Stranke slobode i pravde (SSP) za list Nova.

Odgovarajući na pitanje da li opozicija treba da učestvuje u radu skupštine, Peđa Mitrović je naveo da se pred aktuelnim sazivom nalate „opasni, antisistemski zakoni“, a da su u prenosu zasedanja na nacionalnoj frekvenciji građani na primer mogli da čuju da je vlast odbila da usvoji zakon roditelj-negovatelj, koji bi pomogao roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, „samo zato što ga je predložila opozicija“.

„To je odjeknulo u javnosti i dodatno srozalo njihov kredibilitet među građanima… Podsetiću i da je odsustvo iz parlamenta bila jedna od taktika koju smo isprobavali. Dok smo bili napolju, vlast je u praznom parlamentu donela izmene Ustava i 267 zakona koji i danas važe. (Povlačenje iz parlamenta) režimu daje odrešene ruke da radi šta hoće, a nama oduzima mesta u Republičkoj izbornoj komisiji i lokalnim izbornim komisijama. To drastično slabi mogućnost kontrole na sledećim, sudbonosnim izborima“, smatra Mitrović.

On je dodao i da je opozicija u jesenjem zasedanju skupštine imala priliku da predsednicu parlamenta Anu Brnabić suoči sa njenim izjavama o „terorizmu i diverziji (kao uzroku pada nadstrešnice u Novom Sadu)“ ona „pobegla za sto predsedavajućeg i nemo nastavila sednicu“.

„I upravo u tome se vidi značaj čak i urušenog parlamenta: lako je širiti laži pred kamerama propagandne imperije, ali reči izgovorene u skupštini nose težinu, odgovornost i posledice, što tera režim u defanzivu, pokazuje njihove slabosti i destabilizuje ih“, rekao je Mitrović.

On je takođe ocenio i da zakoni o specijalizovanoj izložbi „Ekspo“ i legalizaciji objekata, koji se trenutno nalaze pred poslanicima, „(zakoni) pisani po meri režimske elite koja hvata poslednji voz za bogaćenje“.

„Nijedna zemlja koja je orgnaizovala Ekspo nije usvajala zakon kojim se suspenduju sopstveni sistemski zakoni. Ovim je otvorena Pandorina kutija, jer u društvu očigledno ne moraju da važe isti zakoni za sve, nego vlast za svakoga može pisati zakone koji im valjaju. I to se upravodešava i sa legalizacijom“, kaže Mitrović.

(Beta)

