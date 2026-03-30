Mitrović (SSP): Rekordna izlaznost dobar znak, izvući zaključke o najboljem modelu za sledeće izbore

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović ocenio je da je rekordna izlaznost na jučerašnjim lokalnim izborima dobar znak, ali da tek treba izvući zaključak o tome koji je najbolji model izlaska na buduće parlamentarne izbore.

Mitrović je za televiziju N1 rekao da je u kampanji za lokalne izbore učestvovala „cela državna mašinerija“, da se na sednicama Vlade dogovaralo koji ministar će da poseti koju lokalnu samoupravu, kome će na konkursima dodeliti sredstva…

„Rezultati su, obzirom na to, dobri za opoziciju i dobar signal za društvo. Prirast izlaznosti i promena u glasovima pokazuju da 80 odsto novih ljudi koji izađu na izbore glasaju protiv vlasti“, kazao je Mitrović, dodajući i da je dobar znak to što su se volonteri i aktivisti iz cele Srbije angažovali na jučerašnjim izborima i pokušavali da „brane izbornu volju“.

Dodao je da je SSP u četiri opštine izašla na izbore u okviru različitih lista, dok je u ostalima podržala najveće opozicione liste.

„Imali smo različite modele i različite uspehe rezultata, još uvek se ne može izvući zaključak koji je najbolji format izlaska, ali izbori pokazuju da je svaki čovek važan. U ovoj borbi za rušenje režima, na tim nekim nacionalnim izborima koji će biti ko zna kad, svaki čovek koji je protiv režima će biti važan“, naveo je on

Ocenio je da će naredni parlamentarni izbori biti presudni i istorijski za Srbiju, i da se pri donošenju strategije za takve izbore mora biti „maksimalno obazriv, racionalan i objektivan kako se ne bi pravile greške“.

„Naša istraživanja u ovom trenutku pokazuju da je maksimalan rezultat sa učešćem političkih stranaka na tim izborima (…) Maksimalan rezultat je kada na izbore izađu i studenti i opozicija. Ljudi koji su protiv vlasti su protiv vlasti i oni sve nas gledaju isto, ne vide razlike koje mi vidimo među sobom. Od nas očekuju jedinstvo i zajednički nastup“, dodao je Mitrović.

Upitan o tome što se povremeno čuju stavovi studenata da ne žele na istu listu sa opozicijom, poslanik SSP je kazao da je isključivost u zauzimanju stava i zaključavanju formata za izbore koji još nisu ni raspisani, „opasna za demokratiju i borbu protiv režima“, kao i da o tome treba pričati više kada se budu približili izbori.

Komentarišući upad Uprave kriminalističke policije (UKP) u prostorije Narodnog pokreta Srbije (NPS), ocenio je da je „režim Aleksandra Vučića krenuo u ogoljenu represiju“.

„Protesti su ga uzdrmali, podrška im je pala, klima mu se javno mnjenje, jedini način da opstane na vlasti je da pritiska, krade i pokušava da zastraši ljude da odustanu od svoje političke borbe. Upad u prostorije NPS je upravo to – pokušaj da se zastraše članovi i funkcioneri te stranke kako bi odustali od borbe protiv režima“, naveo je Mitrović.

(Beta)

