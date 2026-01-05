Mitrović (SSP): SNS režim krenuo u ogoljenu borbu za opstanak, ali premene su nepovratne

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović izjavio je da je režim Srpske napredne stranke (SNS) „skinuo rukavice i krenuo u potpuno ogoljenu borbu za svoj opstanak“.

„U toj borbi za preživljavanje su na sve spremni i to nam jasno i glasno poručuju svakom prilikom“, rekao je Mitrović u intervjuu za današnji list Nova.

Na pitanje o izborima, ocenio je da su „Aleksandar Vučić i njegov režim skloni čekanju i odlaganju odluke u nadi da će nešto preokrenuti talas promena“.

„Ali oni više nemaju nijedan dobar potez koji može da ih očuva na vlasti. Promena raspoloženja javnog mnjenja je duboka i napovratna. Zato, kad god najavljeni izbori budu održani, za njih će to biti nepovoljno“, kazao je Mitrović.

(Beta)

