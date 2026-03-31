Mitrović (SSP): Ulazak UKP-a u zgradu Rektorata u Beogradu čin zastrašivanja akademske zajednice

Generalni sekretar Stranke slobode i pravde (SSP) i poslanik Peđa Mitrović ocenio je danas da je ulazak Uprave kriminalističke policije (UKP) u zgradu Rektorata u Beogradu čin zastrašivanja akademske zajednice.

„Režim beskrupulozno zloupotrebljava tragičnu smrt devojke kako bi kaznio sve koji su u prethodnih 16 meseci ustali protiv korupcije i zataškavanja tragedije u Novom Sadu, kasnije i opšteg društvenog nasilja koje je sprovodio nad studentima i građanima, štiteći svoje korumpirane ministre i funkcionere od odgovornosti za pad nadstrešnice“, naveo je Mitrović u pisanoj izjavi.

On je osudio ulazak UKP-a i dodao da to predstavlja kršenje autonomije univerziteta i nastavak „opšte društvene represije koju sprovodi korumpirani režim kupljenih diploma i krvavih ruku“.

„Upozoravamo da će se nasilne i nezakonite akcije zastrašivanja ubuduće nastaviti i prema svim drugim akterima koji pružaju otpor korumpiranom režimu, jer se SNS suočava sa velikim padom podrške među građanima i vlast pokušava da sačuva silom, što smo videli u nedelju u 10 opština gde su bili izbori“, piše u saopštenju.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su danas u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu, zbog istrage smrti studentkinje Filozofskog fakulteta.

Beogradski mediji javljaju da je blizu platoa kod Studentskog trga bilo više policajaca i njihovih vozila.

(Beta)

