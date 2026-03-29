Mladi Kula: Otkuda na izborima u Kuli čak 1.200 glasača koji glasaju od kuće

Neformalna inicijativa "Mladi Kula" saopštila je danas da je na izborima u toj opštini prijavljeno oko 1.200 glasača za glasanje od kuće.

„Za tri dana, odnosno 72 sata, 14 članova OIK-a zaprimilo je 139 poziva za glasače od kuće. Vuksan Milorad, SNS član i sekretar OIK-a, je zajedno sa Nevenkom Rabrenović, predsednicom OIK-a, zaprimio 992 poziva u jednom danu“, naveli su oni na društvenim mrežama.

Upitali su kako je ta opština „uspela da dogura do 1200 glasača od kuće?“.

„Mladi Kula“ izlaze na lokalne izbore u toj opštini na listi „Glas mladih opštine Kula“.

Sem te liste, na izbore izlaze i liste „Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica!“, „Mladi za Kulu“, „Rusinska lista“ i „Srpski liberali za Zelenu Kulu“.

Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta i više od 33.000 birača upisanih u spisak.

