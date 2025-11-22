Mladić skočio usred noći u nabujalu Moraču i ženi spasio život

Mladić Petar Ivanović (23) spasio je noćas iz nabujale reke Morače žensku osobu, koja je skočila sa pešačkog mosta koji spaja dve obale Podgorice.

Uprava policije potvrdila je medijima da je mladić prolazio mostom noćas oko 2.30 i ugledao devojku kako skače u nabujalu reku, te skočio za njom.

Ivanović, profesionalni spasilac, izvukao je ženu staru 38 godina iz reke i spasio joj život, navodi policija.

Hrabar i požrtvovani potez mladića naišao je na oduševljenje i pohvale u onlajn sekcijama etabliranih portala u Crnoj Gori i vest o humanom gestu u kratkom roku, samo na dva najčitanija portala u zemlji, pročitalo je i na nju reagovalo preko 100.000 čitalaca.

Human čin registrovan je i od strane vlasti u Podgorici, pa je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ponudio radno mesto hrabrom mladiću.

On je na Fejsbuku napisao da Ivanovićev gest zaslužuje „najdublje poštovanje“.

„O ovome treba da se piše, ovakva dela dobročinstva trebamo afirmisati. Ovo je prava slika Podgorice i Podgoričana“, poručio je Mujović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com