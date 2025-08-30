Modi razgovarao sa Zelenskim uoči regionalnog samita u Kini

Indijski premijer Narendra Modi rekao je danas da je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o ponovnom uspostavljanju mira i stabilnosti u Ukrajini, uoči samita u Kini na kome će učestvovati i ruski predsednik Vladimir Putin.

Modi koji je stigao rano jutros u kineski lučki grad Tijandžin za samit Šangajske organizacije za saradnju, dodao je da je izrazio punu podršku Indije tokom telefonskog razgovoa sa Zelenskim.

„Razmenili smo stavove o tekućem sukobu, njegovom humanitarnom aspektu i naporima za ponovno uspostavljanje mira i stabilnosti“, rekao je Modi, u poruci objavljenoj preko društvenih mreža.

„Indija pruža svoju punu podršku svim naporima sa tim ciljem“, dodao je on.

Modi treba da se sastane sa Putinom u ponedeljak, na margini samita na kome će učestvovati lideri više od 20 zemalja.

Zelenski je odvojeno saopštio da je imao produktivan i važan razgovor sa indijskim premijerom, tokom kog je ponovo potvrdio želju Ukrajine da se organizuje sastanak sa Putinom.

„Indija je spremna da uloži potrebne napore i pošalje odgovarajući signal Rusiji i drugim liderima tokom sastanaka na margini samita“, naveo je Zelenski u poruci na mreži Iks.

Nju Delhi održava dugogodišnje odnose sa Moskvom koji su se nastavili uprkos pokušaja približavanja Indije Vašingtonu i drugim zapadnim saveznicima po pitanju bezbednosti.

Zbog održavanja te ravnoteže Nju Delhi je izbegao da osudi rat Rusije u Ukrajini, već je predložio da bude posrednik između dve zemlje.

Uprkos nedavnom nizu međunarodnih napora da se pregovarima dođe do primirja napori ka okončanju rata su izgleda izgubili na zamahu, a Moskva smanjuje izglede za samit Putin-Zelenski.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com