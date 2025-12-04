Mogerini podnela ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope posle optužbi za prevaru

Bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini, optužena za prevaru, podnela je ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope.

Predmet istrage Kancelarije evropskog javnog tužioca (EPPO) je devetomesečni program obuke za mlade diplomate u zemljama članicama, koji je Koledž Evrope dobio na tenderu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) 2021. i 2022. godine.

EPPO je saopštila da detalji o istrazi ne mogu biti objavljeni, kako njen ishod ne bi bio ugrožen, i da se svi optuženi smatraju nevinim dok nadležni belgijski sudovi ne dokažu krivicu.

„U skladu sa najvećom strogošću i pravednošću sa kojom sam uvek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila da podnesem ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope i direktorke Diplomatske akademije Evropske unije“, navela je Mogerini u pisanoj izjavi, prenosi Politiko.

Ona i generalni direktor odeljenja Evropske komisije za Bliski istok Stefano Sanino privedeni su u utorak nakon racije belgijske policije u okviru istrage o prevari.

Sanino „više ne obavlja svoju funkciju“, izjavio je portparol Komisije. On je zbog optužbi uzeo odsustvo do kraja godine, kada će se penzionisati, jer je dostigao starosnu granicu za to.

„U ovim okolnostima ne smatram prikladnim da nastavim rad na svojoj sadašnjoj poziciji“, naveo je Sanino u mejlu poslatom kolegama. Dodao je da je „uveren u rad sudija i da će sve biti razjašnjeno“.

Pošto su saslušani i zvanično obavešteni o optužbama protiv njih, pušteni su na slobodu, jer je procenjeno da nema rizika od bekstva.

Policija je pretražila Evropsku službu za spoljne poslove (EEAS) i Koledž Evrope zbog navodne korupcije prilikom osnivanja akademije za obuku diplomata.

Mogerini, bivša italijanska ministarka spoljnih poslova, bila je visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku od 2014. do 2019. godine, a na Koledžu Evrope je od 2020. godine.

Tada je generalni sekretar EEAS-a bio Steafano Sanino.

Tužilaštvo istražuje da li je EEAS prekršio pravila tendera deleći poverljive informacije sa Koledžom pre nego što je projekat dodeljen.

EPPO je nezavisno javno tužilaštvo Evropske unije. Odgovorno je za istraživanje, krivično gonjenje i izvođenje prekršaja za krivična dela protiv finansijskih interesa EU.

(Beta)

