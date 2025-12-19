Moguće više vanrednih prekida na putevima zbog Nikoljdana i kraja radne nedelje

 –  

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da se može očekivati više vanrednih prekida na putevima zbog većeg broja vozila, koja se očekuju zbog Nikoljdana i kraja radne nedelje, ujedno i početka pretposlednjeg vikenda u godini.

Foto: Beta

Sve to, kako su naveli, može zahtevati duže vreme putovanja, pa su poručili vozačima da ranije krenu na put, uz apel da ne žure zbog moguće smanjene vidljivosti zbog magle i mokrih kolovoza.

AMSS je u saopštenju dodao da je prohodnost puteva ka višim planinskim predelima i zimskim centrima dobra, da nema snega, ali da postoji opasnost od poledice, zbog čega je upotreba zimskih guma obavezna.

Na graničnim prelazima, automobili čekaju oko sat i po za ulaz u Srbiju na Šidu, kao i gotovo pola sata na izlazu iz Srbije na Horgošu, dok kamioni čekaju 14 sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, tri sata na Sremskoj Rači i oko dva i po sata na Bezdanu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com