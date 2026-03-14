Mojsilović sa komandantom KFOR-a: Bezbednosna situacija krhka, povećati budnost

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović razgovarao je danas u Beogradu sa komandantom KFOR-a Ozkanom Ulutašom o situaciji na terenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Na sastanku je bilo reči o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i aktivnostima koje Vojska Srbije i KFOR preduzimaju radi praćenja situacije na terenu i sprečavanja zaoštravanja krize.

„U svetlu najavljenog početka primene spornih zakona o strancima i vozilima koje su donele privremene institucije u Prištini, ocenjeno je da je bezbednosna situacija u Pokrajini osetljiva i krhka i da je stoga izuzetno važno da Međunarodne bezbednosne snage, povećaju budnost i preduzmu neophodne mere za očuvanje mira i stabilnosti i zaštitu Srba“, piše u saopštenju.

Mojsilović je kazao da su potezi institucija u Prištini i nastojanja da se Kosovske bezbednosne snage transformišu u vojsku u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i svim potpisanim sporazumima, i ocenio da je reč o „provokativnim aktivnostima“ koje se negativno odražavaju na bezbednost na Kosovu i regionu.

(Beta)

