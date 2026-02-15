Mojsilović: Zabrinjava potencijal da Priština upotrebi svoju formaciju protiv srpskog naroda

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović rekao je da takozvane kosovske snage ne mogu da pariraju VS ali zabrinjava potencijal da se upotrebe protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

„Naoružavanje takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, nastojanja da se transformišu u vojsku i pristupe vojnim savezima u suprotnostima su s važećom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vojnotehničkim i drugim potpisanim sporazumima, i ne doprinose miru i stabilnosti u regionu“, rekao je Mojsilović u intervjuu za današnju Politiku.

Kako je dodao, „u vojnom pogledu ova formacija ni na koji način ne može parirati VS, ali zabrinjava potencijal da se upotrebi protiv srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji“.

„Registrovana je upotreba bespilotnih vazduhoplova radi osmatranja baza VS i pojava patrola takozvane kosovske policije u jednokilometarskom pojasu unutar teritorije Kosova i Metohije. Zato s posebnom pažnjom pratimo aktivnosti prištinskih institucija“, naveo je Mojsilović.

Na pitanje o uvođenju služenja obaveznog vojnog roka, rekao je da je VS „u organizacionom, materijalnom i kadrovskom pogledu već sada spremna da na obuku primi prvu generaciju regruta“.

„Kada se van snage stave odluka o obustavi služenja vojnog roka i usvoje odgovarajuća zakonska i podzakonska rešenja vrlo brzo ćemo krenuti u realizaciju“, naveo je Mojsilović.

Kako je rekao, „prema predlozima zakonskih rešenja, vojnoj obavezi podležu mladići starosti od 18 do 30 godina, dok je za osobe ženskog pola ostavljena mogućnost dobrovoljnog služenja“.

„Vojni rok će trajati 75 dana i služiće se kako u centrima za osnovnu i specijalističku obuku, tako i u svim garnizonima VS unutar brigada Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO“, rekao je Mojsilović.

(Beta)

