MOL dobio odobrenje SAD za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u

Mađarska kompanija MOL dobila je odobrenje SAD za nastavak pregovora do 22. maja o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), prenela je TV N1.

Kancelarija Ministarstva finansija SAD za kontrolu strane imovine (OFAK) je prihvatila zahtev MOL-a i produžila rok za pregovore o kupovini većinskog udela u NIS-u, objavila je grupa Mol na Budimpeštanskoj berzi.

„Produženje licence koju je odobrio OFAK omogućava stranama da finalizuju ugovor o prodaji i drugu transakcionu dokumentaciju u skladu sa uslovima osnovnih sporazuma, potpisanih u januaru 2026. godine, a istovremeno omogućava američkim finansijskim institucijama da učestvuju u izvršenju transakcije“, stoji u objavi.

Po završetku transakcije, MOL će, kako se navodi, moći da stekne 56,15 odsto udela Gasprom grupe u kompaniji NIS, „čime će preuzeti značajnu akcionarsku odgovornost i upravljačka prava u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom nafte u zemlji, što će dodatno ojačati njeno prisustvo na energetskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope“.

Transakcija je, navodi se, između ostalog podložna odobrenjima OFAK-a i Vlade Srbije.

OFAK je u petak izdao i novu operativnu licencu NIS-u do 17. aprila. Takođe hrvatskom JANAF-u je produžena do istog datuma licenca za transfer nafte NIS-u.

(Beta)

