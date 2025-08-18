Moldavija bi mogla da pretekne Ukrajinu na putu ka EU

EU razmatra da omogući Moldaviji veliki korak na putu ka EU pred parlamentarne izbore u toj zemlji krajem septembra, čime bi je prvi put stavila ispred Ukrajine.

Diplomate i jedan zvaničnik EU rekli su za Politiko da će, prema scenariju koji razmatraju evropski zvaničnici, članice glasati za otvaranje prvog pregovaračkog klastera Moldaviji početkom septembra, posle sastanka ministara.

To bi bio veliki podsticaj pred izbore predsednici Moldavije Maji Sandu čija partija vodi kampanju na proevropskoj platformi i suočava se sa naporima Rusije da preokrene glasove u korist Moskve.

Evroposlanik konzervativaca Sigfrid Muresan, koji predsedava Odboru za pridruživanje EU-Moldavija u Evropskom parlamentu, rekao je za briselski portal da treba naći način da se otvori prvi klaster.

„To bi poslalo signal Rusiji. Uklonilo bi argument za narativ Rusa koji kažu da nema napretka na putu ka članstvu u EU“, istakao je Muresan.

Međutim, omogučavanje napretka na putu u EU Moldaviji moglo bi da naljuti Kijev čija se kandidatura za članstvo kreće u skladu sa moldavskom, pošto su obe zemlje dobile prvo zeleno svetlo Evropskog saveta 2023.

Jedan ukrajinski diplomata rekao je da postoji opasnost da se Ukrajini pošalje pogrešan signal.

Istovremeno je portparol Evropske komisije rekao da su i Moldavija i Ukrajina preduzele dalekosežne reforme na putu ka EU završivši neophodno za otvaranje prvog pregovaračkog klastera (osnove – vladavina prava i deo ekonomskih kriterijuma).

„Ne postoji objektivan razlog da se blokira klaster 1“, naveo je portaparol u odgovoru Politiku mejlom.

Dalje se navodi da je problem sa Ukrajinom blokiranje Mađarske čijem je premijeru Viktoru Orbanu protivljenje ulasku Kijeva u Uniju postalo ključni faktor u kampanji za reizbor sledeće godine.

I dok bi Moldavija mogla da dobije odobrenje svih 27 članica za otvaranje klastera na sastanku Odbora za opšte poslove 1. septembra, nije verovatno da i Ukrajina dobije jednoglasnu podršku.

To bi bio problem za članice koje su za proširenje, uključujući Dansku koja trenutno predsedava EU. Ako se Moldavija drži čvrsto vezanom za Ukrajinu, neće napredovati, a ako dobije zeleno svetlo pred izbore 28. septembra, biće to snažna poruka proevropskim glasačina te zemlje ali bi mogla da razbesni Ukrajince.

Jedan diplomata EU upućen u problem rekao je da se razmatra nekoliko opcija kako bi se Ukrajini pokazalo da napreduje na putu ka EU i bez otvaranja klastera, uključujući davanje Kijevu pristupa programima Horajzon ili Erazmus.

„Postoji mnogo stvari koje možemo da uradimo da približimo Ukrajinu Evropi na drugi način osim formalnog postupka pregovora. Ključno je da nastavimo da idemo napred i da jasno pokažemo da se protivljenje Mađarske ne smatra legitimnim“, rekao je taj diplomata EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com