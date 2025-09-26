Moldavija objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje kampove ruske tajne službe u Srbiji

Moldavska policija je danas objavila video-snimak za koji navodi da prikazuje vojne kampove u Srbiji u kojima su, u organizaciji ruske tajne službe, obučavani muškarci za potencijalnu destabilizaciju Moldavije posle predstojećih parlamentarnih izbora.

U osmominutnom video-snimku moldavska policija je predstavila prikupljene dokaze i iskaze osumnjičenih, navodi Radio Slobodna Evropa.

Na snimku su kratko prikazane dve lokacije, za koje se navodi da su u Srbiji. Jedna lokacija je dvorište gde grupa ljudi simulira nošenje povređene osobe, a druga je napušteni objekat, u kojem se vidi kako ljudi u uniformi vežbaju gađanje puškama. Radio Slobodna Evropa navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi da se te lokacije nalaze u Srbiji.

Od dokaza koje prikazuje moldavska policija, vide se dve stranice pasoša jedne osobe. na osnovu kojih je moguće utvrditi da je ta osoba ušla u Srbiju 21. jula preko graničnog prelaza Batina, s Hrvatskom, a izlazak iz Srbijeje 24. jula, na graničnom prelazu Srpska Crnja, s Rumunijom.

Na snimku se vidi iskaz moldavskog državljanina koji je policiji Moldavije rekao da je bio na obuci u Srbiji u kampovima koje su organizovali ruski operativci.

„Učili su nas da koristimo radio-stanice i pokazivali neke mitinge ruskih grupa. Objašnjavali su kako oni rade i zašto, i pričali su kako ne treba raditi. Ne mogu da kažem tačno koliko nas je bilo tamo. Imali smo tri automobila. U automobilu u kojem sam bio, bilo je osam ljudi sa mnom“, rekao je muškarac, čije je lice na sminku zamagljeno.

Na pitanje da li su bili plaćeni za obuku, rekao je da su im „dali 300 dolara“.

Na snimku je prikazan iskaz još jednog muškarca čiji je identitet takođe sakriven. On je moldavskoj policiji rekao da je ukupno 40–50 ljudi bilo na obusi u Srbiji iz Kišinjeva, glavnog grada Moldavije, i iz moldavske autonomne teritorijalne jedinice Gagauzija, na jugoistoku te zemlje. Naveo je da je u Srbiji proveo tri dana.

Moldavska policija je na snimku prikazala i veću količinu novčanica u raznim valutama, puške sa ruskim obeležijima, municiju, maskirne uniforme.

Policija Moldavije je 22. septembra izvršila pretres 250 lokacija i uhapsila 74 osobe. Tokom pretresa je našla veću količinu novca, oružja i municije. Moldavske vlasti su saopštile da je akcija sprovedena u sklopu istrage plana za destabilizaciju Moldavije pred parlamentarne izbore 28. septembra, „koordinisanog iz Rusije preko kriminalnih elemenata“.

Portal BIRN je danas objavio da je policija Srbije jutros u Šapcu uhapsila Lazara Popovića (37) i Sava Stevanovića (47), zbog sumnje da su povezani sa finansiranjem i organizovanjem paravojnih ruskih kampova za obuku Moldavaca i Rumuna na teritoriji Loznice.

Obuku su, kako navodi BIRN, držali instruktori koji su državljani Rusije i Belorusije u izletištu „Sunčana reka“ između Banje Koviljače i Malog Zvornika.

Uhapšeni Popović svojevremeno je bio savetnik Nenada Popovića, aktuelnog ministra bez portfelja u Vladi Srbije, ali izvor BIRN-a navodi da njih dvojica poslednjih godina nisu u redovnom kontaktu.

Uhapšeni Stevanović je bio član Srpske narodne partije Nenada Popovića, a zatim je prešao u Zdravu Srbiju Milana Stamatovića, predsednika Opštine Čajetina.

BIRN navodi da je više od 150 stranih državljana proruske orijentacije od jula do septembra ove godine obučavano za prepoznavanje borbenih ciljeva, a na strelištu za gađanje radi pripreme „polaznika“ te obuke za predstojeće izbore u Moldaviji.

U Moldaviji se 28. septembra održavaju parlamentarni izbori za koje se veruje da će biti odsudni za političku budućnost te zemlje – kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer se prognozira „mrtva trka“ proevropskih i partija koje žele da se bivša sovjetska republika ponovo približi Moskvi. Obuka u paravojnom kampu u Srbiji, kako navodi BIRN, odnosila se na reagovanje u slučaju da rezultata izbora bude nepovoljan za prorusku struju.

Prve izveštaje o postojanju kampova u kojima su pojedinci obučavali mlade za izazivanje nereda u Moldaviji. objavile su policija i obaveštajna agencija te zemlje još 17. oktobra 2024. godine. Tada je objavljeno i da su u kampovima u BiH i Srbiji državljane Moldavije obučavale osobe povezane s ruskim privatnim vojnim jedinicama Ferma i Vagner.

U Moldaviji je u toku sudski proces protiv osam osoba koje su tada uhapšene zbog sumnje da su planirale destabilizaciju Moldavije posle predsedničkih izbora i referenduma o težnji za pristupanje EU koji su održani 20. oktobra 2024. godine.

Po detaljima iz sudskih spisa koje je objavio portal Detektor u BiH, jedan kamp nalazio se kod sela Glamočani u toj zemlji, a drugi kod sela Radenka na istoku Srbije, u blizini granice sa Rumunijom.

(Beta)

