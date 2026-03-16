Monarhisti: Boravišna dozvola za Srbe sa Kosova i Metohije dokaz kraha Vučićeve politike

Savez Monarhisti ocenio je danas da je izdavanje boravišnih dozvola Srbima sa Kosova i Metohije koji nemaju lokalna dokumenta potpuni poraz politike Aleksandra Vučića i dodao da je "besraman" pokušaj vlasti srpskog predsednika da tako nešto prikaže kao svoj uspeh.

Kopredsednik tog saveza i poslanik koalicije NADA Nenad Tomašević ocenio je u saopštenju da se boravišne dozvole izdaju samo strancima i da nikakve pobede tu nema, kao što vlast tvrdi.

„Ne samo da Srbija ostaje bez prosvete i zdravstva kao poslednjih preostalih nadležnosti na Kosovu i Metohiji, već i svi vlasnici srpskih dokumenata postaju zvanično stranci kojima Priština izdaje boravišne dozvole. Kada albanski separatisti to odluče, vlasnici srpskih dokumenata neće više moći ni da borave na Kosovu i Metohiji“, izjavio je Tomašević.

Taj savez je dodao da je sva odgovornost za aktuelnu situaciju za Srbe na „pogrešnoj politici Aleksandra Vučića“ koji je prihvatio francusko-nemački plan i Ohridske anekse tog plana kojim se Srbija „de fakto odrekla Kosova i Metohije“.

(Beta)

