Monarhisti: Brnabić i Nikolić koštaju državu više od celog Dvorskog kompleksa

Savez Monarhisti ocenio je danas, povodom ukidanja državnog finansiranja Dvorskog kompleksa Karađorđevića, da troškovi održavanja državnih vila u kojima žive Ana Brnabić i Tomislav Nikolić, kao i finansiranje Kancelarije nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, premašuju iznos koji je država ranije izdvajala za održavanje celokupnog Dvorskog kompleksa na Dedinju.

U saopštenju saveza koji čine POKS i deset organizacija, navodi se da je ukinuto održavanja Dvorskog kompleksa, iako je država po zakonu obavezna da o njemu brine kao o spomeniku kulture od posebnog značaja, a da je, u isto vreme, predviđeno 45 miliona dinara za kancelariju Tomislava Nikolića, u čiji rad javnost nema uvid.

Kopredsednik Monarhista Dušan Radosavljević izjavio je da, kada se uračunaju i troškovi održavanja vila u kojima žive Brnabić i Nikolić sa porodicama, ukupan iznos prevazilazi sredstva neophodna za održavanje celog Dvorskog kompleksa.

„Ana Brnabić i Tomislav Nikolić koji žive sa svojom svitom i poslugama u otetim vilama više koštaju ovaj narod od celog Dvorskog kompleksa na Dedinju. Ako nije kritička reč princa Filipa bila razlog za ukidanje finansija za Dvor, nego želja za uštedom, onda se prvo trebalo krenuti od ovo dvoje“, izjavio je Radosavljević.

On je dodao i da porodica Karađorđević, kako je naveo, živi kao podstanar u svojoj dedovini koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata i nije vraćena u postupku restitucije.

(Beta)

