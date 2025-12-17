Monarhisti: Članstvo u EU donelo bi Srbiji više štete nego koristi

Srbija treba da razvija ekonomsku i kulturnu saradnju sa Evropskom unijom, kao i bilateralne odnose sa njenim državama članicama, ali bez obaveze članstva koje bi joj donelo više štete nego koristi, ocenio je savez Monarhisti-Pokret za Kraljevinu Srbiju.

U saopštenju su ocenili da je saradnja sa Evropskom unijom u pojedinim oblastima poželjna, ali da punopravno članstvo nije u interesu Srbije.

„Uprkos kritikama iz izveštaja EU koje se odnose na nazadovanje u oblasti vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije, napredak u tim sferama potreban je pre svega zbog građana Srbije, a ne zbog ispunjavanja zahteva Brisela“, ocenili su iz saveza koga čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset patriotskih organizacija.

Kopredsednik Monarhista Dušan Radosavljević ocenio je kao „neprihvatljivo“ da se kao završni uslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, postavlja priznanje nezavisnosti Kosova.

„Članstvo u EU donelo bi više štete nego koristi jer bi Srbija bila izložena dodatnim političkim i vrednosnim pritiscima, uključujući prihvatanje gej brakova i uvođenje sankcija Rusiji. Priključenje EU bi ubrzalo iseljavanje stanovništva u države članice i ugrozilo domaću privredu, koja ne bi mogla da izdrži konkurenciju u potpunoj bescarinskoj zoni“, naveo je Radosavljević.

(Beta)

