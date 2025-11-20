Monarhisti: Da li pritisak na Rusiju da proda NIS ugrožava Kosovo i Metohiju

Pokret za Kraljevinu Srbiju, koji okuplja POKS i druga monarhistička i patriotska udruženja, zatražio je od Vlade Srbije da se izjasni da li primoravanje Rusije da proda svoj udeo u NIS-u znači prestanak obaveze Moskve da štiti interese Srbije na Kosovu i Metohiji.

Kopredsednik tog pokreta Dušan Radosavljević ukazao je u saopštenju da je NIS prodat po veoma niskoj ceni od 400 miliona evra, uz obrazloženje tadašnjih vlasti da se time obezbeđuje podrška Rusije nacionalnim interesima Srbije na Kosovu i Metohiji.

„Narodu se duguje odgovor, da li taj deo dogovora, ako uopšte postoji, ostaje na snazi ili je prestao da važi izlaskom Rusa iz NIS-a“, rekao je Radosavljević.

On je dodao i da situacija postavlja ozbiljno pitanje da li je neko obmanjivao javnost 2008. godine tvrdeći da je niska cena opravdana višim državnim interesima, ili je danas, izbacivanjem Rusije iz najznačajnije nacionalne kompanije, upravo te više interese ugrozio.

Radosavljević je ocenio da je neophodno da vlast pruži jasne odgovore, jer se radi o ključnim pitanjima energetske stabilnosti, ali i nacionalne politike Srbije.

(Beta)

