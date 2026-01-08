Monarhisti: Danska da povuče priznanje Kosova ako želi da sačuva Grenland

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju, koji čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset organizacija, pozvao je Dansku da hitno povuče priznanje Kosova, ukoliko želi, kako su naveli, da dosledno brani principe međunarodnog prava i sopstveni teritorijalni integritet zbog potencijalne američke aneksije Grenlanda.

Monarhisti su u saopštenju osudili, kako su naveli, „verbalnu agresiju“ predsednika SAD Donalda Trampa, kojom se preti nasilnom aneksijom Grenlanda, koji je sastavni deo teritorije Danske, uz ocenu da takve izjave predstavljaju opasan presedan i direktno ugrožavaju međunarodno pravo i suverenitet država.

„Pozivamo predstavnike Kraljevine Danske da ukinu priznanje tzv. Kosova, jer je ta lažna država nastala kao posledica agresije SAD i njenih saveznika na suverenu državu Srbiju, uz grubo kršenje međunarodnog prava“, izjavio je kopredsednik Monarhista i narodni poslanik Dušan Radosavljević.

Ocenio je da Danska, ukoliko očekuje da joj u zaštiti teritorijalne celovitosti priteknu u pomoć brojne države članice Ujedinjenih nacija, mora najpre pokazati doslednost u poštovanju istih principa.

„Država koja želi podršku međunarodne zajednice u odbrani sopstvene teritorije, mora prvo dokazati da i sama poštuje međunarodno pravo. Povlačenje priznanja tzv. Kosova bio bi prvi korak u tom pravcu“, dodao je Radosavljević.

