Monarhisti: Dobro je što će biti rasformirano šatorsko naselje koje predstavlja ruglo

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je danas da je dobra odluka da se šatorsko naselje pristalica vlasti ukloni iz centra Beograda pošto je reč o „ruglu, leglu zaraze i nelegalnom kompleksu“.

Taj savez je u saopštenju naveo da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije nadležan da se bavi tim pitanjem, ali da je u svakom slučaju važno to što će posle više meseci centar grada biti odblokiran.

„Vučića je prihvatio zahtev Princa Filipa Karađorđevića i naloži uklanjanje takozvanog ‘Ćacilenda’ iz centra Beograda (…) nakon ove odluke trebalo preispitati i odluku o ukidanju budžetskog finansiranja Dvorskog kompleksa“, kazao je narodni poslanik Dušan Radosavljević.

Po njegovim rečima, logično bi bilo da se povuče i odluka o zabrani finansiranja Dvorskog kompleksa, koji predstavlja istorijsko i kulturno dobro od nacionalnog značaja.

Ocenio je da će šatorski kompleks u centru Beograda i višemesečna blokada glavne ulice ostati zabeleženi kao jedan od simbola aktuelne vlasti.

Predsednik države Aleksandar Vučić najavio je da će se od sutra uveče krenuti u uklanjanje šatora ispred Skupštine Srbije, da će na tom mestu biti napravljeno „lepo Božićno selo“ i da će uskoro biti ponovo uspostavljen saobraćaj u tom delu grada.

(Beta)

