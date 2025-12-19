Monarhisti: Donald Tramp je otpisao Aleksandra Vučića

Savez Monarhisti ocenio je da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa „otpisala režim Aleksandra Vučića“ iz buduće vizije Evrope i da srpski predsednik više nema podršku međunarodnih aktera zbog koje je i opstajao na vlasti sve ove godine.

„Usvajanje Zakona o Zapadnom Balkanu u SAD, u kojem se pominju korupcija i medijska diktatura u Srbiji, jasna politička poruka vlastima u Beogradu… Srbija je jedina država koja je u tom zakonu pomenuta imenom što ukazuje da je aktuelni režim ocenjen kao neprihvatljiv za budući politički poredak Evrope koji zastupa Tramp“, ocenio je u saopštenju kopredsednik tog saveza Dušan Radosavljević.

On je dodao da u odnosima Vučića i Trampa postoji i element ličnog sukoba koji proizilazi iz afere Generalštab, učešća srpskih vlasti u kampanjama Klintonovih i Džoa Bajdena, kao i radu regionalnog kompjuterskog centra u Beogradu koji se, prema njegovim rečima, dovodio u vezu sa spornim digitalnim aktivnostima tokom izbora u SAD.

(Beta)

