Monarhisti: Izbor predsednika u parlamentu, direktan udar na suverenitet građana

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbije, ocenio je danas da bi izmene Ustava po kojima bi predsednika države birao parlament, predstavljale „direktan udar na suverenitet građana“.

U saopštenju su naveli da je reč o „opasnom presedanu koji bi dodatno urušio demokratiju u Srbiji“.

„Građani Srbije moraju da biraju svog predsednika imenom i prezimenom, sa jasnom biografijom i odgovornošću pred narodom, a ne da ta odluka bude prepuštena stranačkim liderima i poslanicima koji glasaju na dugme i zvono, po naređenju. Aleksandar Vučić se plaši predsedničkih izbora jer zna da bi njegov kandidat u drugom krugu doživeo poraz. Zato pokušava da volju naroda zaobiđe i vlast trajno zaključa unutar skupštinske većine“, izjavio je kopredsednik Monarhista i poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević.

Dodao je da se Monarahisti „principijelno zalažu za ukidanje funkcije predsednika i obnovu ustavne kraljevine, ali da, dok ta funkcija postoji, ona mora ostati u nadležnosti građana“.

„Ako već imamo predsednika Republike, onda mora da se bira narodnom voljom, a ne voljom političkih komesara i foteljaša koji svoju lojalnost duguju partiji, a ne građanima“, naveo je Radosavljević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com