Monarhisti: Mešanje Vučiċa i Đurića u konflikt na Bliskom istoku štetno po Srbiju

Pokret Monarhisti kritikovao je danas stavove Ministarstva spoljnih poslova i predsednika Srbije Aleksandra Vučića jer smatra da su time umešali Srbiju u rat na Bliskom istoku otvorenom podrškom SAD i Izraelu.

Kako se navodi u saopštenju, kopredsednik tog saveza i poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević ocenio je da je mešanje u sukob i osuda reakcije Irana na agresuju na tu zemlju, nepotrebna i štetna po Srbiju, obzirom da je Iran jedina zemlja arapskog sveta koja nije priznala nezavisnost Kosova.

„Bolje bi bilo da su Marko Đurić i zvanični Beograd ostali po strani i bez komentara na krizu na Bliskom istoku, nego što su osudili napadnuti Iran. Srbiji nije mesto uz agresore, koji su isti silu i moć primenili na nama 1999. godine. U isto vreme ne možemo zaboraviti ni ulogu mudžahedina iz Irana u borbi protiv srpskog naroda u Republici Srpskoj“, izjavio je Radosavljević.

Monarhisti su dodali da Iran nije priznao samoproglašenu nezavisnost južne srpske pokrajine, dok su zemlje Persijskog zaliva poput Saudijske Arabije, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, u čiju je „zaštitu ustao Marko Đurić“, sve to učinile kao verni saveznici SAD.

„Reakcija Srbije nema veze sa nacionalnim interesima, nego sa privatnim interesima koje Aleksandar Vučić gaji prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima i njihovom zajedničkom poslovanju u Srbiji. Politika ćutanja Ministarstvu spoljnih poslova nije strana jer ćute kada su u pitanju progoni Srba na Kosovu i Metohiji, pa istu politiku je mogla i ovde da primeni“, dodao je Radosavljević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com