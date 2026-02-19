Monarhisti: Ministar poljoprivrede da podnese ostavku

Savez Monarhista - Pokret za Kraljevinu Srbiju zatražio je danas da ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić podnese ostavku zbog, kako su ocenili, potpunog sloma srpskog mlekarstva i stočarstva.

Monarhisti su u saopštenju dodali da zahtevaju od Vlade Srbije da hitno ispuni opravdane zahteve poljoprivrednika.

„Srpsko selo je dovedeno na rub opstanka usled neodgovorne, pogrešne i nestručne agrarne politike. Dozvoljen je nekontrolisan uvoz mesa iz Evropske unije, koje je po njihovim standardima pred istekom roka, dok se na domaćem tržištu plasiraju proizvodi koji se predstavljaju kao mleko, a u suštini su prah razmućen u vodi. Takvom politikom direktno se uništavaju domaći proizvođači i gasi srpsko stočarstvo, jer sa cenama ne mogu da konkurišu uvoznim artiklima“, navedeno je u saopštenju.

Koopredsednik Monarhista Dušan Radosavljević ocenio je da je „nedopustivo da država zatvara oči pred činjenicom da domaći proizvođači propadaju, dok se tržište preplavljuje uvoznim proizvodima sumnjivog kvaliteta“.

„U svim trgovinskim lancima mora jasno i nedvosmisleno razdvojiti domaće mleko i meso od uvoznih proizvoda koji se ne mogu nazivati mlekom, niti ispravnim i zdravim mesom. Ako država ima novca za megaprojekte poput Nacionalnog stadiona i EKSPO-a, onda mora imati i za srpskog seljaka, koji je temelj ekonomske i demografske obnove Srbije. Srpska poljoprivreda ne sme biti žrtvovana u interesu uvozničkog lobija. Vreme je za odgovornost i konkretne mere ili za ostavke“, naveo je Radosavljević.

Monarhisti zahtevaju hitne vanredne subvencije za domaće stočare, uvođenje jasnih pravila deklarisanja i privremenu zabranu uvoza proizvoda koji, kako su ocenili, direktno ugrožavaju domaću proizvodnju.

(Beta)

