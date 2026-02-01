Monarhisti: Muzika Tompsona sa štanda Vučića ne iznenađuje, on je politički licemer

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju osudio je „puštanje muzike hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona sa štanda Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu“, ocenjujući taj događaj kao „još jedan primer političkog licemerja vlasti“.

U saopštenju se navodi da je, prema oceni Monarhista, „reč o izvođaču koji je u javnosti poznat po pesmama i nastupima u kojima se veličaju zločini nad Srbima, te da je puštanje takve muzike u prestonici Srbije nedopustivo“.

Kopredsednik Monarhista i poslanik koalicije NADA Nenad Tomašević rekao je, u pisanoj izjavi, da je „vrhunac licemerja“ to što vlast istovremeno političke protivnike potpuno neosnovano optužuje za ustaštvo, dok se na stranačkim štandovima emituje muzika hrvatskog pevača Tompsona.

Tomašević je dodao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, često koristi oštru retoriku prema Hrvatskoj kada treba popraviti politički rejting, iako, kako tvrdi, istovremeno održava poslovne odnose sa naftnim kompanijama povezanim sa hrvatskim generalom Mladenom Markačem, koji je bio optužen za zločine nad Srbima u akciji „Oluja“.

„Ovaj događaj izazvao je vrlo negativne reakcije javnosti i zbog toga zahtevam od predsednika Srbije izvinjenje građanima, a naročito Srbima koji su proterani iz Hrvatske i učestvovali u ratu“, dodao je Tomašević, koji je kao rezervni major učestvovao u građanskom ratu u Hrvatskoj.

Kako se vidi na snimku koji je objavio Zvezdarski zbor na mreži Iks, na Konjarniku su juče okupljene pristalice SNS-a puštale pesmu Tompsona.

„Ustaše“ i „Tupadžije, puštate Tompsona“, moglo je da se čuje ispred SNS štandova, a te reči upućivali su građani koji su se okupili kako bi protestovali protiv režimskih pristalica.

(Beta)

