Monarhisti: Način izbora sudija Ustavnog suda predstavlja slom institucija

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je da planirani način izbora i predloženi kandidati za sudije Ustavnog suda, predstavljaju „slom institucija“.

U saopštenju saveza koga čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset „patriotskih organizacija“, navodi se da je izbor sudija Ustavnog suda „dokaz da je neophodna promena političkog sistema u zemlji“.

Lider POKS-a i kopredsednik tog saveza Vladimir Jelić ocenio je da je „u uređenoj državi nezamislivo da izbor sudija najviše sudske instance može postati predmet političkog trgovanja“.

„Samo u državi u kojoj je vlast koncentrisana u rukama jednog čoveka može se dogoditi da takve odluke postanu predmet političkog dogovora. Izbor u Ustavni sud predstavlja se kao nagrada za puštanje na slobodu Predraga Koluvije, osumnjičenog za proizvodnju velike količine narkotika, kao i ministra Gorana Vesića, koji je u javnosti dovođen u vezu sa tragičnim događajem u kojem je stradalo 16 ljudi“, naveo je Jelić.

Kopredsednik Saveza Dušan Radosavljević ocenio je da vlast „svakodnevno pomera granice nedozvoljenog“ i postupa na način koji bi u uređenim sistemima bio nezamisliv.

„Povratak kralja kao nezavisnog korektiva sve tri grane vlasti jedini je način da se zaustavi urušavanje institucija. Srbiji nije potrebna kozmetička izmena, već temeljna promena bolesnog sistema“, naveo je Radosavljević.

(Beta)

