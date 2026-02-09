Monarhisti: Nastavljamo saradnju sa Novim DSS-om u okviru koalicije NADA

Savez Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju (POKS) saopštili su da nastavljaju saradnju sa Novom demokratskom strankom Srbije (Novi DSS) u okviru Srpske koalicije NADA.

Predsednik POKS Vladimir Jelić naveo je da nastavljaju saradnju kao autentična desnica koja se priprema za nastup na predstojećim izborima, ukoliko ne bude moguće formiranje jedne, kako su naveli, „antirežimske izborne liste“.

„Srpska koalicija NADA je, za razliku od svih drugih, jedini politički savez koji je opstao i nakon dva izborna ciklusa i nastavlja da postoji. Uveliko se pripremamo za izbore i pozivamo stranke desnice, kao i ugledne pojedince koji dele iste vrednosti sa nama, da nam se pridruže“, naveo je Jelić.

„Za nas je od presudnog značaja da svi partneri prihvate da je prioritet smena diktatorskog, kriminalnog i veleizdajničkog režima Aleksandra Vučića zajedno sa drugim opozicionim strankama i studentskom listom, kao i jasan stav protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju koja traži priznanje lažne države Kosovo“, dodao je on.

Jelić je ocenio da su „uzaludni“ pokušaji predsednika Srbije Aleksandra Vučića da „nanese štetu POKS zloupotrebom institucija“.

„Uzaludan je trud Vučića da nas ošteti time što je ime POKS oteo od članstva, priznajući i dalje Vojislava Mihailovića za predsednika, iako je na izbornoj skupštini smenjen“, rekao je on.

Očigledan je dogovor režima da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu „krši zakon iako je rok 30 dana, već sedmi mesec ne donosi rešenje kojim bi se naš zahtev za upis novog zakonskog zastupnika, u skladu sa odlukama izborne skupštine, prihvatio. Niti su prihvatili, niti odbili, što je skandalozno“, naveo je Jelić u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com