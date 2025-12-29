Monarhisti: Nedopustivo neznanje predsednika Srbije o Kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju je danas saopštio da je predsednika Srbije Aleksandar Vučić govoreći u nedelju na televiziji izneo niz istorijskih netačnosti u vezi sa atentatom na Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića.

U saopštenju su naveli da su „s nevericom ispratili“ te izjave i „nedopustiv nivo neznanja kada je u pitanju jedna od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske istorije“.

Ocenili su i da je to bio „pokušaj političkog dodvoravanja ideji obnove monarhije“ čija popularnost, kako tvrde, očigledno raste u javnosti.

Kopredsednik Saveza Monarhista Dušan Radosavljević je kazao da „ideja obnove Kraljevine Srbije sve više dobija podršku građana“ što kako je naveo, „Vučić očigledno prepoznaje i pokušava da politički iskoristi“.

„Međutim, u tom nastojanju pokazuje potpuno neznanje o našim vladarima i istorijskim činjenicama“, kazao je poslanik Radosavljević.

Smatra da bi bilo dobra da se Vučić, „ukoliko želi da govori o Kralju Aleksandru, najpre vrati gradivu iz sedmog razreda osnovne škole“.

Kazao je da je predsednik države govorio da će tražiti davanje naziva jednoj ulici u Beogradu po Kralju Aleksandru, iako takva ulica već postoji od marta po odluci Skupštine Grada – nekadašnja Savska ulica u centru grada, kraj naselja „Beograd na vodi“, Palate pravde i ukinute Glavne železničke stanice.

„Paradoksalno je da se Vučić deklarativno poziva na Kralja Ujedinitelja, a istovremeno uskraćuje sredstva za održavanje dvorskog kompleksa koji je državna svojina i koji je upravo Kralj Aleksandar izgradio“, kazao je Radosavljević povodom ukidanja ili smanjivanja budžetska sredstva za održavanje Dvorskog kompleksa u Beogradu.

Radosavljević je ocenio da Vučićeve izjave o Karađorđeviću „pokazuju da nije reč o poštovanju istorije“, već o „jeftinom političkom marketingu“.

Vučić je na Televiziji Pi9nk u nedelju naveo Pariz kao grad u kojem je ubijen Karađorđević, iako je atentat bio u Marseju, pogrešio je rekavši da je u tu posetu kralj otputovao iz Dubrovnika, ali je krenuo iz Zelenike, u Boki Kotorskoj, a izneo je i neutemeljenu tvrdnju da su u „zaveri učestvovali Italijani, ustaše hrvatske, Mađari, Bugari, engleska služba i mnogi drugi“, kao i „komunisti“, mada su atentat pripremili i izveli ustaše i VMRO, uz podršku Italije i Mađarske.

(Beta)

