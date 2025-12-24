Monarhisti: Novoizabrani sudija Ustavnog suda bio član biračkog odbora SNS-a

Novoizabrani sudija Ustavnog suda Srbije Bojan Tubić „neposredno je učestvovao u izbornom procesu kao član biračkog odbora vladajuće Srpske napredne stranke (SNS)“, objavio je Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju i taj izbor ocenio kao „skandalozan“.

U saopštenju Saveza koji čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) na čelu sa Vladimirom Jelićem i deset udruženja građana, navodi se da taj novoizabrani sudija nema adekvatne stručne i profesionalne kvalifikacije za mesto sudije Ustavnog suda, već da mu je „glavna preporuka bila politička lojalnost vladajućoj stranci“.

„Izabran je čovek za sudiju Ustavnog suda koji nema potrebne kvalifikacije za tako važnu funkciju, ali je bio dovoljno lojalan vladajućoj stranci da na izborima čuva glasačke kutije“, naveo je kopredsednik Monarhista i poslanik Dušan Radosavljević i ukazao da to „ne postoji ni u jednoj demokratskoj državi“.

Dodao je da sudije Ustavnog suda moraju biti nezavisne od političkih stranaka, ali da je u Srbiji moguće da na tu funkciju bude izabrana osoba koja je neposredno učestvovala u izbornom procesu i to u korist vladajuće stranke SNS.

Pošto Ustavni sud ima ključnu ulogu i u odlučivanju o izbornim sporovima, Monarhisti su ukazali da je nedopustivo da sudija koji je učestvovao u sprovođenju izbora kao predstavnik vladajuće stranke sada odlučuje o ustavnosti i zakonitosti istih tih procesa.

U saopštenju se navodi i da, prema standardima Saveta Evrope i preporukama Venecijanske komisije, sudije Ustavnih sudova moraju biti jasno i nedvosmisleno nezavisne od političkih struktura, uz ocenu da je ovaj izbor u suprotnosti sa tim principima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com