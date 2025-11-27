Monarhisti: Odbijanjem skupštinske Rezolucije o genocidu u NDH režim pokazao pravo lice

Savez Monarhisti ocenio je danas da je odbijanjem poslanika vladajuće većine u Skupštini Srbije da se u dnevni red uvrsti Rezolucija o genocidu Nezavisne Države Hrvatske (NDH), „zauvek stavljena tačka na priču o patriotskom karakteru ove vlasti“.

„Oni koji su spremni da se odreknu istine o stradanju srpskog naroda pre nego korupcije i organizovanog kriminala ne smeju biti na čelu srpske države više ni dana“, saopštili su Monarhisti.

U toku usvajanja dnevnog reda prve sednice jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije je odbijen predlog da se na dnevni red stavi predlog Deklaracije o genocidu NDH tokom Drugog svetskog rata, koji su 1. avgusta 2025. godine podneli „Mi – snaga narodaŽ“ i Koalicija NADA, koju čine Nova Demokratska stranka Srbije, POKS i 25 pokreta, udruženja i pojedinaca.

„Režimu, njegovim tabloidima, botovima i batinašima svakodnevno su puna usta ‘ustaša’ kada vređaju opoziciju, a kada dobiju priliku da u Skupštini Srbije osude genocid koji su ustaše počinile nateritoriji NDH to ne smeju da učine“, kazao je redsednik POKS i kopredsednik Saveza Monarhisti Vladimir Jelić.

Kopredsednik Monarhista, poslanik Dušan Radosavljević naveo je da se na odbijanju 166 poslanika da glasaju za rezoluciju „jasno vidi sva beda i naličje takozvanog evropskog puta Srbije“.

„Uplašili su se Hrvatske i njene reakciju na istinu o stradanju srpskog naroda, iako čak ni predsednik Hrvatske ne poriče da se na teritoriji NDH dogodio genocid. Na poslanicima SNS i svih uzdržanih se obistinjuje ona reč da je poturica gori od Turčina“, naveo je Radosavljević u pisanoj izjavi.

(Beta)

