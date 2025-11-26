Monarhisti: Opozicija da bojkotuje rad parlamenta dok se ne ukloni šatorsko naselje kod Skupštine

Kopredsednik Saveza Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju i poslanik u Skupštini Srbije Dušan Radosavljević pozvao je danas parlamentarne opozicione stranke da ne učestvuju u radu parlamenta sve dok ne bude uklonjeno šatorsko naselje pristalica vlasti koji se od marta nalazi ispred tog zdanja.

On je na konferenciji za medije ocenio da je nedopustivo da se raspravlja o usvajanju zakona, a se propisi „krše na svakom koraku, pa i u centru glavnog grada, postavljanjem nelegalnih objekata“.

„Nema logike da poslanici opozicije učestvuju u radu zakonodavnog doma, a da se istovremeno pred samim ulazom u Skupštinu toleriše kršenje zakona i ruženje prestonice“, rekao je Radosavljević.

Radosavljević je ocenio da ljudi iz opozicije, iako imaju časnu nameru, svojim prisustvom u parlamentu daju legitimitet institucijama koje više ne funkcionišu.

„S vlašću više nema šta da se priča. Pretvorili su prestonicu i državu u obor. Na ivici smo građanskog rata. Zemlja je u rasulu. Oni koji su opoziciono nastrojeni treba da sednu za sto i naprave plan delovanja“, kazao je poslanik.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com