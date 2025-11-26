Monarhisti: Opozicija da bojkotuje rad parlamenta dok se ne ukloni šatorsko naselje kod Skupštine

On je na konferenciji za medije ocenio da je nedopustivo da se raspravlja o usvajanju zakona, a se propisi „krše na svakom koraku, pa i u centru glavnog grada, postavljanjem nelegalnih objekata“.
„Nema logike da poslanici opozicije učestvuju u radu zakonodavnog doma, a da se istovremeno pred samim ulazom u Skupštinu toleriše kršenje zakona i ruženje prestonice“, rekao je Radosavljević.
Radosavljević je ocenio da ljudi iz opozicije, iako imaju časnu nameru, svojim prisustvom u parlamentu daju legitimitet institucijama koje više ne funkcionišu.
„S vlašću više nema šta da se priča. Pretvorili su prestonicu i državu u obor. Na ivici smo građanskog rata. Zemlja je u rasulu. Oni koji su opoziciono nastrojeni treba da sednu za sto i naprave plan delovanja“, kazao je poslanik.
(Beta)
