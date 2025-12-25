Monarhisti osudili hapšenje novinara Dikića i oslobađanje bivšeg ministra Vesića

Savez Monarhisti osudio je obustavljanje krivičnog postupka protiv bivšeg ministra Gorana Vesića za pad nadstrešnice u Novom Sadu i hapšenje novinara zrenjaninske KTV Aleksandra Dikića i ocenio da su to dokazi „ogoljene diktature u Srbiji“.

Taj savez, koji čine POKS i deset organizacija, ocenio je da je Dikić uhapšen zbog izraženog mišljenja a ne zbog navodnog rušenja ustavnog poretka i da je njegovo privođenje jasan primer ugrožavanja slobode govora.

Kopredsednik saveza i poslanik Dušan Radosavljević izjavio je da su svakodnevni skandali postali uobičajeni čak i po standardima aktuelne vlasti.

„Puštanje na slobodu Gorana Vesića posle godinu dana istrage, a hapšenje novinara koji je tražio da krivci za pad nadstrešnice odgovaraju, najbolji je primer u kakvom stanju je pravni sistem Srbije. Krivična dela za koja su odgovorni pojedini visoki funkcioneri vlasti ne zastarevaju i biće procesuirani u budućnosti, bez obzira na trenutnu opstrukciju pravde od izvršne vlasti“, rekao je on.

Radosavljević je ocenio da je u slučaju Dikića reč o deliktu mišljenja i poručio da je obaveza svih časnih ljudi da se suprotstave ovom sistemu.

Istovremeno je pozvao takozvanu proevropsku opoziciju da napusti rad u skupštini i da „prestane da daje legitimitet aktuelnoj vlasti“.

(Beta)

