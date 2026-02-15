Monarhisti: Pod Vučićem Srbija izgubila državnost, vlast se odrekla Kosova, svela nas na koloniju

Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je da ovogodišnji Dan državnosti Srbija dočekuje "primenjujući poslednje preostale odredbe antiustavnog i antidržavnog francusko-nemačkog sporazum, kojim se odriče zdravstva i obrazovanja u korist lažne države Republike Kosovo".

„Nemanjići, Obrenovići i Karađorđevići su vekovima gradili suverenu državu, štiteći njemu nezavisnost i šireći teritorije. U današnjoj Srbiji režim Aleksandra Vučića se dobrovoljno odriče Kosova i Metohije, a resursi i prirodna bogatstva države se rasprodaju strancima“, ukazao je koopredsednik Monarhista i poslanik koalicije Nada Dušan Radosavljević u pisanoj izjavi.

Konstatovao je da je „Srbija izgubila državnost i samostalnost, i postala kolonija svake strane sile koja pomaže aktuelnom režimu da se održi na vlasti“.

Takođe da je „licemerna vlast koja proslavlja Dan državnosti, a u isto vreme de fakto priznaje lažnu državu Republiku Kosovo priznajući njihove registarske tablice, sva dokumenta, oznake te kvazidržave i njihov suverenitet“.

Ova vlast, istakao je Radosavljević, „slavi Dan državnosti, a prodali su rudnike zlata Kinezima i izvore pijaće vode Koka koli“ i dodao: „Srbija je postala kolonija velikih sila“.

Monarhisti su, kako su naveli u saopštenju, „Dan državnosti obeležili na Oplencu sledeći Karađorđeviće, koji su stvarali Srbiju, a ne u državnom protokolu sa onima koji su se odrekli državnosti“.

(Beta)

