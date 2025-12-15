Monarhisti podržali podizanje optužnog predloga protiv ministra Selakovića u slulčaju Generalštab

Kopredsednik Saveza Monarhisti i narodni poslanik Dušan Radosavljević naveo je da Tužilaštvo za organizovani kriminal u tom postupku ima podršku demokratske javnosti u borbi protiv organizovanog političkog kriminala.
„Domaća i međunarodna javnost pomno pratiti naredne poteze vlasti, posebno u kontekstu najava o ukidanju Tužilaštva za organizovani kriminal, što je pokušaj izbegavanja krivične odgovornosti u više slučajeva, uključujući i aferu ‘Generalštab’, kao i druge događaje koji su izazvali veliku pažnju javnosti“, naveo je on, a preneo savez u saopštenju.
Savez Monarhisti je ocenio da bi eventualno ukidanje Tužilaštva za organizovani kriminal predstavljalo ozbiljan udarac za vladavinu prava i pobedu organizovanog kriminala nad institucijama države.
Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) je danas podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još trpje zvaničnika zbog nezakonitog postupanja prilikom uklanjanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba u centru Beograda, saopšteno je.
(Beta)
