Monarhisti podržali podizanje optužnog predloga protiv ministra Selakovića u slulčaju Generalštab

Savez Monarhisti koji čine Pokret za Kraljevinu Srbiju (POKS) i deset organizacija, saopštio je da pruža podršku Tužilaštvu za organizovani kriminal nakon podizanja optužnog predloga protiv ministra Nikole Selakovića i još troje osumnjičenih u slučaju „Generalštab“.

Kopredsednik Saveza Monarhisti i narodni poslanik Dušan Radosavljević naveo je da Tužilaštvo za organizovani kriminal u tom postupku ima podršku demokratske javnosti u borbi protiv organizovanog političkog kriminala.

„Domaća i međunarodna javnost pomno pratiti naredne poteze vlasti, posebno u kontekstu najava o ukidanju Tužilaštva za organizovani kriminal, što je pokušaj izbegavanja krivične odgovornosti u više slučajeva, uključujući i aferu ‘Generalštab’, kao i druge događaje koji su izazvali veliku pažnju javnosti“, naveo je on, a preneo savez u saopštenju.

Savez Monarhisti je ocenio da bi eventualno ukidanje Tužilaštva za organizovani kriminal predstavljalo ozbiljan udarac za vladavinu prava i pobedu organizovanog kriminala nad institucijama države.

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) je danas podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još trpje zvaničnika zbog nezakonitog postupanja prilikom uklanjanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba u centru Beograda, saopšteno je.

(Beta)

