Monarhisti-POKS: Režim se stavio u službu SAD i Zapada kako bi dobio odobrenje za novu izbornu krađu

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju (POKS) ocenio je danas da se vlast Srbije „stavile u službu SAD i zapadnih sila u pokušaju da dobije odobrenje za novu krađu izbora i zavođenje diktature u zemlji“.

Predsednik POKS i kopredsednik tog saveza Vladimir Jelić ocenio je da se to „najjasnije vidi kroz poklanjanje zgrade Generaštaba zetu predsednika SAD odgovornom što se Srbija nalazi u energetskoj krizi“.

„Ovoj vlasti su krivi Rusi koji se ne odriču svog vlasništva, a protiv SAD ne da ne sme reč da kaže, već im poklanja desetine hiljade kvadratnih metara najekskluzivnijeg građevinskog prostora u Beogradu. Tako su spremni da žrtvuju najveće rezerve pitke vode u zemlji zbog rudnika litijuma, daju devet milijardi evra Francuzima za avione umesto da ih ulože u zdravstvo i 17 milijardi evra u koruptivni projekat EKSPO umesto da ga daju mladim bračnim parovima zemlje koja nepovratno stari i nestaje“, naveo je kopredsednik Monarhista Dušan Radosavljević.

(Beta)

