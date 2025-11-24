Monarhisti – POKS: Rezultat predsedničkih izbora u RS odredili glasači SNS dovedeni iz Srbije

Rezultat predsedničkih izbora u Republici Srpskoj (RS) odredilo je više od 20.000 glasača Srpske napredne stranke (SNS) iz Srbije koji su organizovano prebačeni u RS kako bi podržali kandidata kog je predložio Milorad Dodik, ocenio je danas savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju (POKS).

U saopštenju su naveli da su jučerašnje gužve na graničnim prelazima između Srbije i RS „dokaz“ takvih tvrdnji.

„Kandidat koga je podržavao Dodik pobedio je sa manje od 10.000 glasova razlike što ukazuje da je rezultat presudno oformljen glasačima dovedenim iz Srbije, kupovinom glasova i ucenama birača“, ocenili su.

Predsednik POKS i kopredsednik Monarhista Vladimir Jelić ocenio je da su građani Republike Srpske „želeli promene, ali da im je izborna krađa tu mogućnost oduzela“.

„Nelegitimni mehanizmi u velikoj meri su odredili pobednika“, naveo je Jelić.

Kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan osvojio je na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) 200.116 glasova ili 50,89 odsto, a kandidat opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša 188.010 glasova ili 47,81 odsto.

To su podaci po nepotpunim rezultatima – sa 92,79 obrađenih biračkih mesta, objavila je Centralna izborna komisija BiH.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com