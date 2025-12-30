Monarhisti: Potpisi dokazali da je većinska Srbija za izbore, pritisnimo vlast da budu što pre

Ovaj savez, koji čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset patriotskih organizacija, „pozvao je na jedinstven i neprekidan pritisak na vlast da se prevremeni izbori raspišu odmah – kroz zajedničko delovanje studenata, opozicije i građana, u cilju mirne i demokratske promene vlasti u Srbiji“.
Takođe su monarhisti poručili da aktuelni saziv Skupštine Srbije „više ne odražava stvarnu političku volju građana i da kao takav nema ni politički legitimitet ni demokratski kredibilitet da donosi odluke u ime naroda“.
„Pozivam sve stranke parlamentarne opozicije da slede primer najbrojnijeg opozicionog poslaničkog kluba koalicije NADA – Nova Demokratska stranka Srbije i Monarhisti da napuste Skupštinu Srbije i ukoliko zaista žele prevremene izbore, a ne samo svoju ličnu promociju, prestanu da daju legitimitet aktuelnoj vlasti“, istakao je koopredsednik Monarhista i poslanik POKS-a Dušan Radosavljević.
On je, u pisanoj izjavi, obrazložio da „Skupština Srbije više ne zastupa stav većine građana i kao takva nema ni legitimitet ni legalitet da odlučuje“.
Ukazao je i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „izneo podlu laž tvrdeći da je ispunio zahteve studenata i opozicije i da će raspisati prevremene izbore sledeće godine, ne navodeći kada“.
„Ukoliko bi izbore raspisao krajem decembra (2026. godine), oni bi se održali u februaru 2027, kada je i redovan rok za predsedničke izbore, što znači da ne bi bili vanredni. Reč je o jasnoj prevari javnosti“, naglasio je Radosavljević.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com