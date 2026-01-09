Monarhisti povodom Dana RS: Vučić nemo posmatrao oduzimanje ingerencija Republici Srpskoj

Savez Monarhisti, koga čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset patriotskih organizacija, čestitao je danas Dan Republike Srpske (RS), ali i ocenio da je prethodnih godina RS „sistematski ostajala bez ustavnih nadležnosti, uz prećutnu saglasnost vlasti u Srbiji“.

U saopštenju povodom 9. januara, Dana RS, monarhisti su ocenili da su oduzimanje ingerencija i prenošenje ovlašćenja na nivo BiH predstavljali „direktno kršenje Dejtonskog sporazuma dok je režim Aleksandra Vučića sve to nemo posmatrao i dao prećutnu saglasnost“.

„Dok su rušene ingerencije Republike Srpske, vlast u Srbiji je nemo posmatrala, iako je imala obavezu da reaguje kao garant sporazuma“, naveo je kopredsednik tog saveza Dušan Radosavljević.

Ocenio je da 9. januar „nije samo praznik već podsetnik da je Dejtonski sporazum bio zamišljen kao trajni dogovor, a ne osnov za primirje, a onda postepeno ukidanje prava Republike Srpske“.

„Srbiji je potrebna jasna, odgovorna i državotvorna politika prema Srpskoj, zasnovana na poštovanju međunarodnog prava i nacionalnih interesa. Politika Aleksandra Vučića je sve osim toga“, dodao je Radosavljević.

(Beta)

